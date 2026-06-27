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        Banaz'da kovalamacayla durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 197 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Banaz'da kovalamacayla durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 197 sentetik ecza hapı ele geçirildi.


        Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilek Mahallesi Erdemler Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil kovalamaca sonucu Kerime Nadir Sokak'ta durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 197 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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