Banaz'da kovalamacayla durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Uşak'ın Banaz ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 197 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Giriş: 27.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 197 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilek Mahallesi Erdemler Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil kovalamaca sonucu Kerime Nadir Sokak'ta durdurdu.
Araçta yapılan aramada 197 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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