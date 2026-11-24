Etkinliğe Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

Belediye Kültür Sarayı'ndaki devam eden kutlamada konuşan Hürkal, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, insan hayatına dokunmak, umut vermek ve geleceğe yönelik hayaller kurulmasını sağlamak anlamına geldiğini belirtti.

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