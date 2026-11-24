Banaz'da Öğretmenler Günü kutlandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Aytaç Hürkal, Kültürpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Belediye Kültür Sarayı'ndaki devam eden kutlamada konuşan Hürkal, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, insan hayatına dokunmak, umut vermek ve geleceğe yönelik hayaller kurulmasını sağlamak anlamına geldiğini belirtti.
Kıdemli öğretmenler adına müzik öğretmeni Cihangir Efe'nin konuşmasının ardından öğrenci korosu şarkılar seslendirdi, oratoryo gösterisi sunuldu, şehit öğretmenler anıldı.
Etkinliğe Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.
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