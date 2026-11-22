Uşak'ta AK Parti'ye geçen 4 belediye meclis üyesi ile eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada'ya rozetleri takıldı.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, partisinin hayata geçirdiği projeleri anlattı.

AK Parti hükümetleri döneminde ülke genelinde 'yapılamaz' denilen birçok projenin hayata geçirildiğini anlatan Güneş, Türkiye'nin umudu olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşın derdine derman olmak için siyaset yaptıklarını aktaran Güneş, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün partimize yeni gelen kardeşlerimize ben hoş geldiniz diyorum. Bu ülkeye sevdalı olmakla alakalı bir şey. Bu ülkeye hizmet etmekle alakalı bir şey. Pek çok partilerle zamanında ters düştüğümüz dönemler oldu. Ama gördüler ki biz doğru yoldayız. Gördüler ki Türkiye üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bozmak için zamanında karşımızda olanların yanımızda olduğunu, bizimle beraber yol yürüdüğünü görüyoruz. Bu yolu birlikte yürümekten, Cumhur İttifakı'yla yol yürümekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

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AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, partisine katılımların bazı siyasi partiler tarafından eleştirildiğine dikkati çekerek, AK Parti'nin başkalarından ahlak dersi alacak bir hareket olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeniden adil bir dünyayı inşa etmek için yola çıktıklarını kaydeden Tuğrul, "Yolumuz, Gazze'deki mazlumiyetin bitmesi yoludur. Yolumuz, Afrika'daki açlığın bitmesi yoludur. Yolumuz yeniden büyük Türkiye'yi inşa etme yoludur. Onun için biz ayaklarımız titremeden sapasağlam bir yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Başkanı Himmet Yaşar da sözlerine şöyle devam etti:

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"Bugün bu salonda geçmişin farklılıklarını değil, geleceğe dair ortak hedeflerimizi ve milletimize birlikte hizmet etme irademizi konuşuyoruz. Dün farklı siyasi çatılar altında bulunmuş olabilirler. Ama bugün aynı bayrağın altında, aynı milletin hizmetinde, aynı Türkiye idealinin peşinde buluşuyoruz. Bizim için de önemli olan budur. Bizim kapımız millete hizmet etmek isteyen herkese açık. Bizim gönlümüz herkese açık. Bizim soframız herkese açık. Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz bizim yeni yol arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve artık bu büyük ailenin ayrılmaz birer parçasıdır. Safları sıklaştıracağız, gönülleri birleştireceğiz, kardeşliğimizi büyüteceğiz."

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Konuşmaların ardından AK Parti'ye geçen Uşak Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tolga Pirinçci, İYİ Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Ceylan ve Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa Gürel ile Sivaslı Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Ercüment Dikmen ve eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada'ya rozetleri takıldı.