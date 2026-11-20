Uşak'ta Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gazze'deki çocuklara destek amacıyla "Gazzeli Çocuklar İçin Ailelerimizle Yürüyoruz" adıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ulu Cami önünde başlayan yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca Gazze'de yaşananlara tepki gösteren katılımcılar, Filistin halkına destek amacıyla sloganlar attı. Taşınan pankart ve dövizlerde ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek Filistin'in özgürlüğüne yönelik mesajlar verildi.

REKLAM

Yürüyüş sırasında "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Çocuklar ölürken susulmaz" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar, yürüyüşü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tamamladı.

Yürüyüşün ardından 12 yaşındaki Yusuf Yüce tarafından basın açıklaması yapıldı. Yüce, açıklamasında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların yaşadığı acılara ve yarım kalan hayallerine dikkat çekerek, "Gazzeli çocuklar, yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi oluyor. İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı, çocukların hayallerini de yıktı. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti. Ama pek çoğu, annesinin kucağında, uyuduğu yatağında, ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu. Şu an Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocuklar ise çok üşüyor ve çok acıkıyor. İçmek için temiz bir yudum su, yemek için bir parça ekmek bile bulamıyorlar. Oyun parkları mezarlığa dönüştü. Birçok çocuk annesini, babasını, kardeşlerini kaybetti, küçücük omuzlarına kocaman acılar yüklendi. Gazze'de olduğu gibi Sudan'da, Yemen'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın dört bir yanında çocuklar acı çekmeye, bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Büyüklere sormak istiyoruz. Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu?" dedi.