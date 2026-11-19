Uşak Belediyesi ekipleri, can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan metruk yapıların kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştiriyor.

Uşak Belediyesi ekiplerince kent genelinde tespit edilen ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapılar, gerekli önlemler alınarak ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılıyor. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar da ekipler tarafından kaldırılarak alan temizleniyor.

Çalışmalarla birlikte vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve kentte ihtimal risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıları kontrollü şekilde yıkarak şehrimizi daha güvenli hale getiriyoruz" ifadelerine yer verildi." ifadelerine yer verildi.