Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım'daki operasyonlarda 36 bin 653 yeşil reçeteye tabi hap, 70 gram sentetik uyuşturucu, 23 bin 156 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 52 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 138 bin 300 liraya el konuldu.
Polis 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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