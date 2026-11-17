Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım'daki operasyonlarda 36 bin 653 yeşil reçeteye tabi hap, 70 gram sentetik uyuşturucu, 23 bin 156 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 52 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

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