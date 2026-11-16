Uşak'ta tır köprü bariyerlerine çarptı: 2 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan T.B. (41), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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