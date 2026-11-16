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        Uşak'ta tır köprü bariyerlerine çarptı: 2 yaralı

        Uşak'ta tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Uşak'ta tır köprü bariyerlerine çarptı: 2 yaralı

        Uşak'ta tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, UşakDenizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (45) idaresindeki 64 LE 750 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

        Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan T.B. (41), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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