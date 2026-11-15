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        Uşakspor - Söke 1970 Spor: 1-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçını kazanamayan Uşakspor'un galibiyet hasreti Söke 1970 Spor maçında son buldu. Uşakspor evinde Söke 1970 Spor'u son dakikalarda attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Uşakspor - Söke 1970 Spor: 1-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçını kazanamayan Uşakspor'un galibiyet hasreti Söke 1970 Spor maçında son buldu. Uşakspor evinde Söke 1970 Spor'u son dakikalarda attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

        Müsabakanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gol getirmedi, devre golsüz beraberlikle sona erdi. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında Fatih Karadirek attığı golle Uşakspor'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Uşakspor haftalar sonra 3 puan sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 10 puana yükselirken, Söke 1970 Spor 9 puanda kalıp düşme potasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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