Uşakspor - Söke 1970 Spor: 1-0

Müsabakanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gol getirmedi, devre golsüz beraberlikle sona erdi. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında Fatih Karadirek attığı golle Uşakspor'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Uşakspor haftalar sonra 3 puan sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 10 puana yükselirken, Söke 1970 Spor 9 puanda kalıp düşme potasında yer aldı.

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