Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi hastanede öldü
Uşak'ın Ulubey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnay köyünde yaşayan Hayriye Kavaklı'dan (74) haber alamayan yakınları evine gitti.
Kavaklı'nın evinde fenalaştığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavaklı, kurtarılamadı.
Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kavaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
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