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        Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi hastanede öldü

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi hastanede öldü

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İnay köyünde yaşayan Hayriye Kavaklı'dan (74) haber alamayan yakınları evine gitti.

        Kavaklı'nın evinde fenalaştığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavaklı, kurtarılamadı.

        Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kavaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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