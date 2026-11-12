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        Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 00:55 Güncelleme:
        Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İslam Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Hasan Can S'yi (24) hareketsiz yatarken gören S.N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Can S, kurtarılamadı.

        Hasan Can S'nin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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