Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ın Banaz ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İslam Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Hasan Can S'yi (24) hareketsiz yatarken gören S.N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Can S, kurtarılamadı.
Hasan Can S'nin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.
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