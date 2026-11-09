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        Başkan Vekili Özkan; "Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyetimizin aydınlık mirası sonsuza dek yaşayacaktır"

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Başkan Vekili Özkan; "Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyetimizin aydınlık mirası sonsuza dek yaşayacaktır"

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine öncülük eden kararlılığına, Cumhuriyet'in kuruluşundaki tarihi rolüne ve gelecek nesillere bıraktığı değerlere dikkat çeken Terekeci Özkan, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün fikirlerini ve emanetlerini yeniden hatırlama günü olduğunu vurguladı.

        Terekeci Özkan, mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine önderlik ederek tarihimizin akışını değiştirmiş, kurduğu Cumhuriyet ile bizlere çağdaş, demokratik ve aydınlık bir gelecek bırakmıştır. Onun ileri görüşlülüğü, akla ve bilime verdiği önem, milletine duyduğu güven ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancı, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Atatürk'ü anlamak, yalnızca onu anmakla değil; fikirlerini yaşatmak, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi her alanda daha ileriye taşımakla mümkündür. Bizlere düşen en önemli görev, onun büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'i korumak, kazanımlarını gelecek nesillere aktarmak ve gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaktır. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyetimizin aydınlık mirası sonsuza dek yaşayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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