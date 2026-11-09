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        Uşak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Süruri ve Nazmiye Arslan çiftinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Uşak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Süruri ve Nazmiye Arslan çiftinin cenazesi toprağa verildi.

        Arslan çiftinin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Dilek Camisi'ne getirildi.

        Çiftin cenazeleri, kılınan namazın ardından Kızılcaören köyünde defnedildi.

        Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Y.B. yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyon dün, Uşak-Ankara kara yolu Susuz Kavşağı'nda, Süruri Arslan idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada Süruri Arslan ve eşi Nazmiye Arslan hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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