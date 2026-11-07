Uşakspor - Eskişehir Anadolu SF: 0-1
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçından 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Uşakspor, sahasında Eskişehir Anadolu SF takımına da 1-0 yenilip çıkışa geçemedi. Konuk Eskişehir ekibi maçın 20'nci dakikasında Şükrü Kaan'ın golüyle öne geçip devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci devrede ise iki takımın da çabaları sonuç vermedi, 3 puan Eskişehir Anadolu SF'nin oldu. Bu sonuçla Uşakspor 7 puanda kaldı. Zirve mücadelesi veren Eskişehir Anadolu SF ise 21 puana ulaşıp umutlarını tazeledi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçından 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Uşakspor, sahasında Eskişehir Anadolu SF takımına da 1-0 yenilip çıkışa geçemedi. Konuk Eskişehir ekibi maçın 20'nci dakikasında Şükrü Kaan'ın golüyle öne geçip devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci devrede ise iki takımın da çabaları sonuç vermedi, 3 puan Eskişehir Anadolu SF'nin oldu. Bu sonuçla Uşakspor 7 puanda kaldı. Zirve mücadelesi veren Eskişehir Anadolu SF ise 21 puana ulaşıp umutlarını tazeledi.
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