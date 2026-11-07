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        Uşak'ta Sonbahar Tenis Turnuvası sona erdi

        Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Tenis Turnuvası, 155 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Huzurpark'ta bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuva, kıyasıya mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Uşak'ta Sonbahar Tenis Turnuvası sona erdi

        Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Tenis Turnuvası, 155 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Huzurpark’ta bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuva, kıyasıya mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu.

        Farklı yaş ve seviyelerden tenis tutkunlarının katıldığı turnuva, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirildi. Organizasyonda 1535 yaş Master, 35 yaş üstü Master, Yeni Başlayan 1535 yaş ve Yeni Başlayan 35 yaş üstü olmak üzere toplam 8 kategoride müsabakalar düzenlendi.

        Turnuvanın kapanış töreninde konuşan Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 8 kategoride mücadele eden 155 sporcuyu tebrik ederek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti. "Sporda kazanmak da var, kaybetmek de" diyen Terekeci Özkan, önemli olanın mücadele etmek, dostluk kurmak ve centilmence yarışabilmek olduğunu ifade etti.

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        Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, konuşmasında sporun kent genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Biz Uşak Belediyesi olarak şehrimizde sporun daha fazla yaygınlaşmasını, çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan hemşehrimizin sporla iç içe olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda sporcularımızın yanında olmaya ve yeni organizasyonlarla sporu desteklemeye devam edeceğiz. Bu güzel turnuvada emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı kutluyor, tüm katılımcılarımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

        Törende turnuvaya katılan 155 sporcunun tamamına madalya verilirken, dereceye giren 16 sporcuya kupaları takdim edildi. Uşak Belediyesi'nin yıl boyunca çeşitli turnuva ve etkinliklerle sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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