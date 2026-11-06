Uşak'ta jandarma ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 aranan şahıs yakalandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 05 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şahıs ile 510 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı.

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