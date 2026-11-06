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        Uşak'ta aranan 44 hükümlü yakalandı

        Uşak'ta jandarma ekipleri aranan 44 hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Uşak'ta aranan 44 hükümlü yakalandı

        Uşak'ta jandarma ekipleri aranan 44 hükümlüyü yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar ekim ayında da devam etti. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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