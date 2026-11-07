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        Uşak'ta mantar zehirlenmelerine karşı uyarı: Yapay zekaya güvenmeyin

        Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, sonbahar yağışlarıyla birlikte doğada artan mantarlara karşı vatandaşları uyararak, mantarların yapay zekâ uygulamalarıyla tanımlanmasının hayati risk taşıdığına dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Uşak'ta mantar zehirlenmelerine karşı uyarı: Yapay zekaya güvenmeyin

        Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, sonbahar yağışlarıyla birlikte doğada artan mantarlara karşı vatandaşları uyararak, mantarların yapay zekâ uygulamalarıyla tanımlanmasının hayati risk taşıdığına dikkat çekti.

        Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Yapay zekâ uygulamalarının mantarları yalnızca görsel benzerlik üzerinden değerlendirdiğini belirten Acar, bu uygulamaların mantarlardaki ölümcül toksinleri ayırt edemeyeceğini ve yanlış yönlendirmelerin hayati sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

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        Mantarların kaynatılması, sirkeli suda bekletilmesi veya yoğurtla tüketilmesinin zehri ortadan kaldırmadığına dikkat çekilen paylaşımda, mantarlardaki toksinlerin ısıya dayanıklı olduğu vurgulandı.

        Paylaşımda yer alan verilere göre, Uşak'ta 2025 yılında 187, 2026 yılının ilk 10 ayında ise 96 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

        Vatandaşlara yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve denetimli kültür mantarlarını tüketmeleri tavsiye edilirken, bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulması veya 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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