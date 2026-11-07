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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta fuhuş yapılan masaj salonlarına yönelik operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

        Uşak'ta fuhuş yapılan masaj salonlarına yönelik operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

        Uşak'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Uşak'ta fuhuş yapılan masaj salonlarına yönelik operasyonda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

        Uşak'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte fuhuş yapıldığı ileri sürülen masaj salonlarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 masaj salonuna operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu masaj salonları da mühürlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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