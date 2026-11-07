Uşak'ta masaj salonlarına yönelik operasyonda 13 tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur, güven ve sağlığını tehdit eden, yasal mevzuatın dışına çıkarak kamu düzenini bozmaya çalışan işletme ve şahıslara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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