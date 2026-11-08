Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Y.B. (61) yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyon, Uşak-Ankara kara yolu Susuz Kavşağı'nda, Süruri Arslan (71) idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobille çarpıştı.
Kamyonun ön kısmına sıkışan otomobil sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Nazmiye Arslan'ın (71) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan çiftinin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü Y.B, gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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