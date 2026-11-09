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        Kazada hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift, memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Kazada hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

        Uşak’ın Banaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift, memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, dün UşakBanaz kara yolu Susuz köyü kavşağında meydana gelmişti. Süruri Arslan (71) idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobil, kavşakta Y.B. (61) yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Süruri Arslan ile eşi Nazmiye Arslan (71) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı çiftin cenazeleri, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşlı çiftin cenazeleri, bugün öğle namazını müteakip Banaz ilçesindeki Dilek Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Süruri ve Nazmiye Arslan’ın cenazeleri, Kızılcaören köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Banaz Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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