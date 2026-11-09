Kazada hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Olay yerindeki incelemelerin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı çiftin cenazeleri, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşlı çiftin cenazeleri, bugün öğle namazını müteakip Banaz ilçesindeki Dilek Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Süruri ve Nazmiye Arslan’ın cenazeleri, Kızılcaören köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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