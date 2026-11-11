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        Uşak'ta izinsiz asılan afişler toplandı

        Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde izinsiz asılan ve görüntü kirliliğine neden olan bez afişleri topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Uşak'ta izinsiz asılan afişler toplandı

        Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde izinsiz asılan ve görüntü kirliliğine neden olan bez afişleri topladı.

        Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda, özellikle okul çevreleri, işlek cadde ve sokaklar ile kavşaklara izinsiz şekilde asılan bez afişler tespit edilerek toplandı.

        Çalışmalar kapsamında ilgili firma yetkililerine gerekli uyarılar yapılırken, toplanan afişlerin imha edildiği bildirildi.

        Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, izinsiz afiş asılmasına yönelik denetimlerin 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında sürdürüleceğini belirtti.

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        Uşak Belediyesi’nce yapılan yazılı açıklamada vatandaşları ve işletmeleri gerekli izinleri almadan kamusal alanlara reklam ve tanıtım amaçlı afiş asmamaları konusunda uyararak, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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