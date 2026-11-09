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        Uşak Belediyesinden 10 Kasım için anlamlı anma

        Uşak Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla iş makineleri kullanılarak saat 09.05'i simgeleyen özel bir çalışma yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Uşak Belediyesinden 10 Kasım için anlamlı anma

        Uşak Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla iş makineleri kullanılarak saat 09.05’i simgeleyen özel bir çalışma yaptı

        Uşak Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma çalışmasına imza attı. Belediye binasının yanında bulunan alanda gerçekleştirilen çalışmada, belediyeye ait iş makineleri kullanılarak saat 09.05’i simgeleyen özel bir düzenleme yapıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’e dikkat çekmek amacıyla hazırlanan çalışma, 10 Kasım’ın anlam ve önemini bir kez daha hatırlattı. Uşak Belediyesinin gerçekleştirdiği bu özel çalışmayla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı, sevgi ve minnet duyguları ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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