Uşak Belediyesinden 10 Kasım için anlamlı anma

Uşak Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla iş makineleri kullanılarak saat 09.05’i simgeleyen özel bir çalışma yaptı

Uşak Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma çalışmasına imza attı. Belediye binasının yanında bulunan alanda gerçekleştirilen çalışmada, belediyeye ait iş makineleri kullanılarak saat 09.05’i simgeleyen özel bir düzenleme yapıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’e dikkat çekmek amacıyla hazırlanan çalışma, 10 Kasım’ın anlam ve önemini bir kez daha hatırlattı. Uşak Belediyesinin gerçekleştirdiği bu özel çalışmayla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı, sevgi ve minnet duyguları ifade edildi.