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        Gedik Piliç, 10 Kasım'da Atatürk'ü saygı ve minnetle andı

        Gedik Piliç çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde bir araya geldi. Saygı duruşuyla başlayan törende, Atatürk'e duyulan özlem ve minnet karanfillerle ifade edilirken, çalışanların oluşturduğu 1938 yazısında 8 rakamının sonsuzluk simgesiyle vurgulanması anmaya ayrı bir anlam kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Gedik Piliç, 10 Kasım'da Atatürk'ü saygı ve minnetle andı

        Gedik Piliç çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde bir araya geldi. Saygı duruşuyla başlayan törende, Atatürk’e duyulan özlem ve minnet karanfillerle ifade edilirken, çalışanların oluşturduğu 1938 yazısında 8 rakamının sonsuzluk simgesiyle vurgulanması anmaya ayrı bir anlam kattı.

        Türkiye’nin köklü beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlediği törenle andı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen törende bir araya gelen Gedik Piliç çalışanları, Ulu Önder Atatürk’e duydukları saygı, özlem ve minneti bir kez daha ortaya koydu.

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        Atatürk’e duyulan özlem karanfillerle ifade edildi

        Gedik Piliç ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası için saygı duruşunda bulunuldu. Duygu dolu anların yaşandığı törende çalışanlar, Atatürk’e duydukları özlemi karanfillerle ifade etti. Anma programı kapsamında çalışanlardan oluşan bir ekip, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 1938 yılını simgeleyen özel bir koreografi gerçekleştirdi. Çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu 1938 yazısındaki 8 rakamı, sonsuzluk işaretiyle bütünleştirilerek Atatürk’e duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın sonsuza dek süreceği mesajı verildi. Ortaya çıkan anlamlı görüntü, anma töreninin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

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        Atatürk’ün mirası gelecek nesillere taşınacak

        Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık ve Atatürk’ün bıraktığı mirası yaşatma sorumluluğunun ön plana çıktığı törende, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Gedik Piliç, 1968 yılından bu yana sürdürdüğü üretim ve istihdam faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sunarken, Cumhuriyetin kazanımlarını ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma hedefini gelecek nesillere taşıma kararlılığını da vurguladı.

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