Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümünde Uşak'ta anma töreni düzenlendi

Konuşmanın ardında program, Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Meydandaki törenin ardından Vali Kartal ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen program, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi Tarih Öğretmeni Yasemin Sezer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Kartal, Garnizon Komutanı Güler ve Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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