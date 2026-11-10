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        Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümünde Uşak'ta anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıldönümünde Uşak'ta düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümünde Uşak'ta anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıldönümünde Uşak'ta düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

        Anma programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Vali Kartal, Garnizon Komutanı Güler ve Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

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        Meydandaki törenin ardından Vali Kartal ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen program, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi Tarih Öğretmeni Yasemin Sezer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardında program, Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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