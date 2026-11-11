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        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Uşak'ta fidanlar toprakla buluştu

        "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla her yıl ülke genelinde kutlanan 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Uşak'ta fidan dikim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Uşak'ta fidanlar toprakla buluştu

        "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla her yıl ülke genelinde kutlanan 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Uşak'ta fidan dikim töreni düzenlendi.

        Uşak'ta Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çevreköy yakınlarında düzenlenen programa Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Programda konuşan Vali Serdar Kartal, yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, ağaçlandırma çalışmalarında sayıdan ziyade yapılan işin niteliğinin önemli olduğunu ifade etti. Çocuklara doğa ve çevre sevgisinin yanı sıra vatan bilincinin kazandırılmasının önemine dikkat çeken Kartal, Uşak'ın orman varlığını ve özellikle verimli orman alanlarını artırmak amacıyla yatırımların sürdüğünü, meyveciliğin geliştirilmesi için de vatandaşlara destek verilmeye devam edileceğini kaydetti.

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        Konuşmanın ardından Vali Kartal, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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