Uşak'ta 3 mahallede su kesintisi yaşanacak

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölme Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan 225 milimetre çapındaki PE100 içme suyu hattında adaptasyon çalışması gerçekleştirilecek.

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