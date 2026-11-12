Uşak'ta 24 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Can S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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