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        Uşak'ta 24 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin kanında yüksek seviyede karbonmonoksit tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 07:12 Güncelleme:
        Uşak'ta 24 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Uşak’ın Banaz ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin kanında yüksek seviyede karbonmonoksit tespit edildi.

        Olay, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı İslam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N.S., evde abisi Hasan Can S.’yi (24) hareketsiz halde yatarken buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Can S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Öte yandan, gencin kanında yapılan incelemelerde yüksek seviyede karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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