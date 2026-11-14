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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Çağlayan Sokak'ta devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçtan bir paketin atıldığını gören ekipler, pakette yaptıkları aramada 7 parça halinde toplam 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö, L.K.Ö. ve E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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