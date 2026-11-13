Uşak'ta sobadan zehirlendiği değerlendirilen kadın hayatını kaybetti

Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 74 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, Hayriye Kavaklı’dan (74) bir süre haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kavaklı’yı evde fenalaşmış halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Kavaklı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

REKLAM

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Kavaklı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra kesinleşeceği öğrenildi.