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        Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan'dan Vali Aktaş'a ziyaret

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek kendisine "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" simge fotoğrafını takdim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan'dan Vali Aktaş'a ziyaret

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek kendisine "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" simge fotoğrafını takdim etti.

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Özkan, Cumhuriyet'in simgelerinden biri olarak bilinen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını Vali Aktaş'a takdim etti.

        Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Özkan, Uşak'ta görev yaptığı süre boyunca kente değerli hizmetlerde bulunan Vali Naci Aktaş'ı ziyaret ettiklerini belirtti. Özkan, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Aktaş'a teşekkür ederek, Afyonkarahisar'daki görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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