Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan'dan Vali Aktaş'a ziyaret

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek kendisine "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" simge fotoğrafını takdim etti.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Özkan, Cumhuriyet'in simgelerinden biri olarak bilinen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını Vali Aktaş'a takdim etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Özkan, Uşak'ta görev yaptığı süre boyunca kente değerli hizmetlerde bulunan Vali Naci Aktaş'ı ziyaret ettiklerini belirtti. Özkan, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Aktaş'a teşekkür ederek, Afyonkarahisar'daki görevinde başarılar diledi.