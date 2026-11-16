Uşakspor hayata döndü

Bu müsabaka öncesi son 7 haftada 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Söke engelini aşarak 3 maçlık yenilgi ve gol atamama serisini de bitirdi. Ligdeki ikinci galibiyetini alarak 10 puana ulaşan Uşakspor, 17'nci sıradan 14'üncü basamağa yükseldi. Uşak temsilcisi bu hafta düşme potasındaki Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

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