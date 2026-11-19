Uşak'ın Bozkuş köyünde süt üretiminde kalite ve hijyenin artırılması amacıyla üreticilere yönelik sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi düzenlendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilerin bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, kaliteli ve sağlıklı süt üretimini desteklemek amacıyla Bozkuş köyünde "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

46 kursiyerin katıldığı eğitimde; sağım hijyeni, süt kalitesinin korunması, ahır ve ekipman temizliği ile sanitasyon konuları ele alındı. Program kapsamında ilk olarak teorik bilgiler aktarılırken, ardından sağım hijyeni ve sanitasyonda kullanılan malzemelerin doğru ve etkin kullanımına yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

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Eğitime Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali İltuş, Şube Müdürü Ömer Büyükyozgat, teknik personeller ve Bozkuş Köyü Muhtarı Mehmet Kartal katıldı.