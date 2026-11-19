Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla yol kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek, hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini kontrol altında tutmak amacıyla Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen yol kontrollerinde ekipler tarafından nakledilen hayvanların sağlık durumları incelenirken, sevk ve nakil belgeleri ile taşıma şartları kontrol ediliyor. Yapılan çalışmalarla hayvanların sağlıklı şartlarda taşınması ve hastalıkların yayılma riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvan hareketlerinin sağlanmasının yanı sıra hayvancılık sektöründe sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.