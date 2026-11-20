Uşak'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla çocukların da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğündeki yürüyüşün katılımcıları Ulu Cami önünde toplandı.

Çocukların da yer aldığı yürüyüşte, "Çocuklar Gazze İçin Yürüyor", "Annenin Gözyaşı Gazze'yi Aşar" ve "Filistin Özgür Olana Dek Mücadele Devam Edecek" yazılı pankartlar açıldı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar attı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan çocuklardan Yusuf Yüce, Gazzeli çocukların yıllardır bombaların hedefi olduğunu söyledi.

REKLAM

İsrail'in saldırılarında 22 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti ama pek çoğu, annesinin kucağında, uyuduğu yatağında ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu. Şu an Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocuklar ise çok üşüyor ve çok acıkıyor. İçmek için temiz bir yudum su, yemek için bir parça ekmek bile bulamıyorlar."

Yüce, zor durumdaki Gazzeli çocuklara gerekli yardımların ulaştırılmasını isteyerek, "Biz imkansız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin." diye konuştu.