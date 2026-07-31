Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri GÜNCELLEME - Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlardan 9'u tutuklandı

        GÜNCELLEME - Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlardan 9'u tutuklandı

        Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlardan 9'u tutuklandı

        Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan F.E, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Hakkında gözaltı kararı çıkartılan, Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen A.A. da Cumhuriyet savcılığına gelerek teslim oldu.

        Şüphelilerden O.A, E.A, S.A. ve O.B.V. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Zanlılardan A.R.D, F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, K.A. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.B, Y.A. ve K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın soruşturma kapsamında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazılarının Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmesine rağmen Yalım'a ait işletmelerde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı gibi pozisyonlarda çalıştığının tespit edildiği öğrenildi.

        HTS ve daraltılmış baz kayıtlarında bazı şüphelilerin de mesai saatleri içinde Yalım'a ait işletmelerde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

        - Olay

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yalım'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

        29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Cem Küçük tutuklandı
        Cem Küçük tutuklandı
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Uşak Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 15 şüpheli adliyede
        Uşak Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada 15 şüpheli adliyede
        Uşakspor'da hareket var
        Uşakspor'da hareket var
        Aydem Yenilenebilir Enerji kurulu gücünü 1.216 MW'a yükseltti
        Aydem Yenilenebilir Enerji kurulu gücünü 1.216 MW'a yükseltti
        Uşak'ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Yalım'ın işletmelerinde...
        Uşak'ta belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Yalım'ın işletmelerinde...
        Uşak'ta tır, iki köprü arasına devrildi: 1 ölü
        Uşak'ta tır, iki köprü arasına devrildi: 1 ölü
        Uşak'ta köprüde devrilen tırdan nehir yatağına düşen sürücü öldü
        Uşak'ta köprüde devrilen tırdan nehir yatağına düşen sürücü öldü