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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta köprüde devrilen tırdan nehir yatağına düşen sürücü öldü

        Uşak'ta köprüde devrilen tırdan nehir yatağına düşen sürücü öldü

        Uşak'ta köprüde devrilen tırdan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Uşak'ta köprüde devrilen tırdan nehir yatağına düşen sürücü öldü

        Uşak'ta köprüde devrilen tırdan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti.

        İsmail Çınar (48) yönetimindeki 78 AAN 462 plakalı tır, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz 2 Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

        Bu sırada sürücü, çift yönlü köprünün arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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