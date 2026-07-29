Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışan 15 şüpheli gözaltında

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalıştığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Şüphelilerin, belediyenin şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı öne sürüldü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

