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        GÜNCELLEME - Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 18:57 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

        Köseler köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 18 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı.

        Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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