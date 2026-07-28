GÜNCELLEME - Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Köseler köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 18 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

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