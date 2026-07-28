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        Uşak'ta çekici üzerindeki kamyonun devrilmesi ulaşımda aksamaya yol açtı

        Uşak'ta, arızalanması nedeniyle çekiciye yüklenen kamyonun yola devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Uşak'ta çekici üzerindeki kamyonun devrilmesi ulaşımda aksamaya yol açtı

        Uşak'ta, arızalanması nedeniyle çekiciye yüklenen kamyonun yola devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.

        H.A. (52) yönetimindeki 06 DCJ 487 plakalı kamyon, İzmir-Uşak kara yolunun Yenişehir rampalarında arızalandı.

        Yardım talebi üzerine kamyon, M.Y. (45) idaresindeki 64 AAP 831 plakalı çekiciye yüklendi. Tamir için Uşak'a götürülmesi planlanan kamyon, Gediz Kavşağı'nda çekici üzerinden yola devrildi.

        Kamyondaki domatesler yola saçıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Uşak'a gidiş yönü bir süre ulaşıma kapandı.

        Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması ve domateslerin temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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