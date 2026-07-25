Banaz'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



31 Ağustos Mahallesi'nde G.G'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

