Banaz'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 25.07.2026 - 09:26 Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
31 Ağustos Mahallesi'nde G.G'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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