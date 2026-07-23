Uşak'ta 2 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Uşak'ta otomobiliyle 2 yayaya çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde dün yaşanan kazada yaralanan sürücü Özgür K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Kaza Özgür K. yönetimindeki 64 DA 997 plakalı otomobil, dün Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde savrularak yol kenarındaki Mustafa Emin Y. (20) ve Yiğit H'ye (21) çarpmış, kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobil, burada park halindeki 4 otomobile çarparak durmuştu. Kazada Mustafa Emin Y. ve Yiğit H. yaralanmıştı.

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