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        Uşak'ta 2 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Uşak'ta otomobiliyle 2 yayaya çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Uşak'ta 2 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Uşak'ta otomobiliyle 2 yayaya çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde dün yaşanan kazada yaralanan sürücü Özgür K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Kaza

        Özgür K. yönetimindeki 64 DA 997 plakalı otomobil, dün Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde savrularak yol kenarındaki Mustafa Emin Y. (20) ve Yiğit H'ye (21) çarpmış, kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobil, burada park halindeki 4 otomobile çarparak durmuştu.




        Kazada Mustafa Emin Y. ve Yiğit H. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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