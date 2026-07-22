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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.İ.T. (71) yönetimindeki 64 NE 354 plakalı otomobil, Kalfa köyü yakınlarında karşı yönden gelen H.K. (43) idaresindeki 64 AEY 228 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile diğer iki kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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