Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 22.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.İ.T. (71) yönetimindeki 64 NE 354 plakalı otomobil, Kalfa köyü yakınlarında karşı yönden gelen H.K. (43) idaresindeki 64 AEY 228 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile diğer iki kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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