Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uşak'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Uşak'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
M.Ö.İ. (20) yönetimindeki 64 KS 825 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Otomobil burada elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki A.Ş.G. (10), K.G. (5) ve E.N.S. (7) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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