Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, H.İ. (41) yönetimindeki 64 DZ 629 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre Yolu Yeşil Karağaç Kavşağı'nda Z.K. (64) idaresindeki 64 ACJ 379 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Y.İ. (36), E.İ. (5) ve K.İ. (13) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

























