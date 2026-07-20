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        Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 01:33 Güncelleme:
        Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.İ. (41) yönetimindeki 64 DZ 629 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre Yolu Yeşil Karağaç Kavşağı'nda Z.K. (64) idaresindeki 64 ACJ 379 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.İ. (36), E.İ. (5) ve K.İ. (13) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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