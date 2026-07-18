Uşak'ta kayıp ihbarı yapılan kadın su kuyusunda ölü bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Bozlar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Atike Diker'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmada, Diker'in evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada bulunan su kuyusuna düştüğü tespit edildi. AFAD ekiplerince kuyudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Diker'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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