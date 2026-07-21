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        Uşak'ta dut toplamak için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

        Uşak'ta dut toplamak için çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Uşak'ta dut toplamak için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

        Uşak'ta dut toplamak için çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'taki iki katlı binanın çatısından bir kişinin zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çatıdan düşen Ahmet Çalkan'ın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, Çalkan'ın binanın arka bahçesindeki ağaçtan dut toplamak için çatıya çıktığı, buradan da zemine düştüğü tespit edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çalkan'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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