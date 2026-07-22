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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Özgür K. (22) yönetimindeki 64 DA 997 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde savrularak yol kenarındaki Mustafa Emin Y. (20) ve Yiğit H'ye (21) çarptı.


        Kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobil, burada park halindeki 4 otomobile çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile 2 yaya, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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