Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Özgür K. (22) yönetimindeki 64 DA 997 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde savrularak yol kenarındaki Mustafa Emin Y. (20) ve Yiğit H'ye (21) çarptı.
Kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobil, burada park halindeki 4 otomobile çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 2 yaya, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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