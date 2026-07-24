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        Uşak'ta silahlı kavgada 13 kişi yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnaf arasındaki silahlı kavgada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Uşak'ta silahlı kavgada 13 kişi yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnaf arasındaki silahlı kavgada 13 kişi yaralandı.

        Sivaslı Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki işyeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Taraflardan B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan şüphelilerden S.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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