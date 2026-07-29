Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Uşak merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu çerçevede Uşak, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Gaziantep, Samsun ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplardan 385 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 5 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.







