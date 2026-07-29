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        Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Uşak merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Uşak merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu çerçevede Uşak, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Gaziantep, Samsun ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplardan 385 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 5 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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